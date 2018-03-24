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Войска Путина и Лукашенко отработали на учениях в Ульяновске "миротворческое" вторжение в иностранное государство

Российские и белорусские вооруженные силы провели учения по высадке десантников-"миротворцев" в условную страну под названием "Дамассия", куда они прибыли якобы по просьбе тамошнего правительства

Об этом пишет газета "Во славу Родины", печатный орган Минобороны Беларуси.

"Внутриполитический климат является крайне нестабильным: на фоне обострения противоречий произошли столкновения между регулярными войсками и "умеренной" оппозицией страны. Последствия каждой схватки неутешительны - гибнет мирное население. Из зоны конфликта происходит массовый отток жителей. Не дремлют и сепаратисты: международные террористические организации активизировались с целью любой ценой дестабилизировать ситуацию в стране.

Дамассия бьет тревогу. Правительство страны обратилось за помощью к "голубым шлемам". За дело берется братский десант", - говорится в сценарии учений.

Элементом новизны во время их проведения, как отмечается, было "высотное десантирование с использованием кислородного оборудования".

Кислородное оборудование потребовалось в связи с тем, что вертолеты двигались на высоте 4 тыс. м над полигоном.

  • Напомним, что после победы украинской Революции Достоинства под Новороссийском (РФ) прошли совместные российско-белорусско-сербские тренировки по разгону митингов оппозиции.
  • Также есть свидетельства об участии нескольких сотен белорусских наемников в боевых действиях против украинской армии на Донбассе.
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