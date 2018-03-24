В Ирпене зафиксировали вспышку кори и ветрянки
Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной администрации.
В Ирпенскую центральную городскую больницу обратились шесть военнослужащих с ветрянкой и еще пятеро с подозрением на корь. Среди больных есть женщина на 36 неделе беременности.
Созван оперативный штаб по ликвидации заболеваний. Все больные находятся в инфекционном отделении Ирпеньской больницы.
Врачи проверяют, делалили госпитализированные прививки, и проконтролируют, чтобы вакцинами были обеспечены дети до 18 лет, которые могли контактировать с больными.
В администрации напомнили, что лекарств от кори не существует, единственно надежным методом профилактики заболевания является вакцинация. "Если ребенок контактировал с больным корью, он должен получить вакцинацию против кори в течение первых 72 часов", - говорится в сообщении.
На днях в Минздраве сообщили, что с середины февраля наблюдается постепенное уменьшение количества новых случаев заболевания корью, но вспышка продолжается.
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