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В Ирпене зафиксировали вспышку кори и ветрянки

В Ирпене под Киевом зафиксировано 11 случаев заболевания ветрянкой и корью

Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной администрации.

В Ирпенскую центральную городскую больницу обратились шесть военнослужащих с ветрянкой и еще пятеро с подозрением на корь. Среди больных есть женщина на 36 неделе беременности.

Созван оперативный штаб по ликвидации заболеваний. Все больные находятся в инфекционном отделении Ирпеньской больницы.

Врачи проверяют, делалили  госпитализированные прививки, и проконтролируют, чтобы вакцинами были обеспечены дети до 18 лет, которые могли контактировать с больными.

В администрации напомнили, что лекарств от кори не существует, единственно надежным методом профилактики заболевания является вакцинация. "Если ребенок контактировал с больным корью, он должен получить вакцинацию против кори в течение первых 72 часов", - говорится в сообщении.

На днях в Минздраве сообщили, что с середины февраля наблюдается постепенное уменьшение количества новых случаев заболевания корью, но вспышка продолжается.

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