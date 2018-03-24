 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В сирийском Арбине авиация напалмом уничтожила 37 мирных жителей, - волонтеры

В сирийском Арбине 37 мирных жителей погибли в результате атаки авиации правительства Башара Асада при поддержке российской авиации

Об этом сообщает DPA со ссылкой на организацию Белые каски.

Авиация сбросила термитные бомбы на подземное укрытие в городе Арбин в районе Восточной Гуты в пятницу, 23 марта.

"Ужасная резня в Арбине. По меньшей мере 37 гражданских сгорели от напалма... Большинство загибих - женщины и дети", - сообщили Белые каски в Twitter.

Читайте также: Второй Алеппо. Что происходит в Восточной Гуте

  • Ранаше сообщалось, что правительственные войска отбили у повстанцев почти всю территорию Восточной Гуты.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

24 марта, 2018 суббота

23 марта, 2018 пятница

больше новостей

24 марта, 2018 суббота

23 марта, 2018 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать