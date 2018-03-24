В сирийском Арбине авиация напалмом уничтожила 37 мирных жителей, - волонтеры

24 марта, 2018, 11:16

В сирийском Арбине 37 мирных жителей погибли в результате атаки авиации правительства Башара Асада при поддержке российской авиации

Об этом сообщает DPA со ссылкой на организацию Белые каски.

Авиация сбросила термитные бомбы на подземное укрытие в городе Арбин в районе Восточной Гуты в пятницу, 23 марта.

"Ужасная резня в Арбине. По меньшей мере 37 гражданских сгорели от напалма... Большинство загибих - женщины и дети", - сообщили Белые каски в Twitter.

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