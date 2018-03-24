В субботу ограничат движение транспорта по двум мостам в Киеве

24 марта, 2018, 09:29

24 марта в Киеве движение транспорта Северным и Южным мостами частично ограничат из-за ремонта

Об этом сообщили в КГГА со ссылкой на данные КК "Киевавтодор".

В частности, движение будет ограничено с 10:00 до 16:00 – Северным (Московским) мостом и мостом через р. Десенка в направлении жилого массива Троещина, с 14:00 до 20:00 – по Южному мосту в направлении центра города.

С 14:00 до 20:00 ограничение движения планируется по мосту Метро через Русановский пролив в направлении центра города.