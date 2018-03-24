В субботу ограничат движение транспорта по двум мостам в Киеве
24 марта, 2018, 09:29
24 марта в Киеве движение транспорта Северным и Южным мостами частично ограничат из-за ремонта
Об этом сообщили в КГГА со ссылкой на данные КК "Киевавтодор".
В частности, движение будет ограничено с 10:00 до 16:00 – Северным (Московским) мостом и мостом через р. Десенка в направлении жилого массива Троещина, с 14:00 до 20:00 – по Южному мосту в направлении центра города.
С 14:00 до 20:00 ограничение движения планируется по мосту Метро через Русановский пролив в направлении центра города.
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