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В Киеве создали движение "Свободный Идель-Урал", которое будет бороться за независимость Татарстана, Башкортостана и других оккупированных Россией республик Поволжья

В Киеве состоялась пресс-конференция представителей коренных народов Поволжья, на которой было объявлено о создании общественного движения "Свободный Идель-Урал", что ставит перед собой цель обретения реального суверенитета республиками Татарстан, Башкортостан, Чувашия, Удмуртия, Марий-Эл и Мордовия

Об этом сообщает портал After Empire.

Открыл пресс-конференцию бывший российский политический заключенный Рафис Кашапов, который провел три года в заключении за критику российской агрессии в отношении Украины.

Кашапов - известный в Татарстане политический и общественный деятель. На родине он неоднократно подвергался преследованиям за свои убеждения.

Политик считает, что Татарстан должен восстановить статус суверенного государства и вернуться к Конституции Республики Татарстан 1992 года.

"С приходом к власти Владимира Путина федеральный центр перестал воспринимать Татарстан как равноправного партнера. Начался процесс превращения Татарстана в российскую колонию. Парламент республики заставили изменить Конституцию, убрать все статьи, связанные с экономическим и политическим суверенитетом. Аналогичные меры были применены в отношении всех республик Идель-Урала - не только Татарстана, но и Башкортостана, Чувашии, Удмуртии, Марий-Эл и Мордовии", - пояснил Кашапов.

Ветеран современной российско-украинской войны Боляень Сиресь, который возглавляет в Украине общество "Эрзянь Вал", в свою очередь, обвинил Москву в том, что она не только скачивает с Идель-Урал ресурсы, используя ее территорию как сырьевой придаток, но и проводит по отношению к коренным народам политику агрессивной русификации:

"Ни Татарстан, ни какая-то другая республика региона не сможет самостоятельно защитить себя от давления Москвы. Именно поэтому мы призываем наших соотечественников к солидарности и объединения в общественное движение "Свободный Идель-Урал", что ставит себе целью обретение реального суверенитета республиками Татарстан, Башкортостан, Чувашия, Удмуртия, Марий-Эл и Эрзяно-Мокшания (Мордовия). Приемлемой для нас моделью является создание интеграционного союза суверенных республик, с общей границей, общим экономическим пространством, коллективной системой безопасности".

Основатели движения обратились к своим землякам-соотечественникам с призывом присоединиться к обсуждению принципов и идеологии нового объединения.

Одновременно организаторы мероприятия пообещали в ближайшее время начать международную кампанию в поддержку национальных активистов и организаций коренных народов, преследуемых Москвой.

Конференция состоялась 21 марта 2018 года.

С украинской стороны во встрече принимал участие политолог Ростислав Мартынюк.

 

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