В Кремле прокомментировали "вербовку Савченко спецслужбами РФ"

24 марта, 2018, 11:34

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "полной чушью" версию о вербовке Надежды Савченко российскими спецслужбами во время ее пребывания в тюрьме на территории РФ

Об этом заявил в интервью телеканалу "Мир 24", пишет ТАСС.

"Это, наверное, версия британцев, они любят озвучивать такие версии. Понятно, что это полная чушь. Савченко - это глубоко внутреннее дело Украины", - заявил Песков.

Он также поинтересовался, будет ли принято "какое-то заявление европейских лидеров с требованием к Киеву дать свободу Савченко".

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