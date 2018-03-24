В Кремле прокомментировали "вербовку Савченко спецслужбами РФ"
24 марта, 2018, 11:34
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "полной чушью" версию о вербовке Надежды Савченко российскими спецслужбами во время ее пребывания в тюрьме на территории РФ
Об этом заявил в интервью телеканалу "Мир 24", пишет ТАСС.
"Это, наверное, версия британцев, они любят озвучивать такие версии. Понятно, что это полная чушь. Савченко - это глубоко внутреннее дело Украины", - заявил Песков.
Он также поинтересовался, будет ли принято "какое-то заявление европейских лидеров с требованием к Киеву дать свободу Савченко".
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- Напомним, 8 марта при попытке вывоза оружия с оккупированной территории задержали приближенного к Виктору Медведчуку переговорщика Владимира Рубана.
- Глава СБУ Василий Грицак заявил, что Рубан по приказу Захарченко должен был устроить теракты в центре Киева.
- 12 марта Служба безопасности Украины вызвала депутата Надежду Савченко на допрос по делу подозреваемого в подготовке терактов в Киеве Владимира Рубана.
- Луценко заявил, что Надежда Савченко готовила теракт в сессионном зале Верховной Рады и внес представление на снятие с него депутатской неприкосновенности.
- 20 марта Савченко дала брифинг, во время которого заявила, что с Банковой к ней подослали агентов для ее убийства. Она отказалась называть фамилии, сославшись на "военную тайну". Однако осознав, что за ней наблюдают так называемые объекты, нардеп решила довести ситуацию до абсурда: придумывала с "агентами" всяческие планы ликвидации верхушки украинской власти.
- 22 марта Луценко рассказал, як Савченко и Рубан возили оружие из "ДНР", чтобы устроить покушение на президента Порошенко и теракт.
- В Раде показали видео с материалами досудебного расследования относительно подготовки Надеждой Савченко попытки свержения власти
- После этого Верховная Рада разрешила задержание и арест Надежды Савченко.
- Савченко задержали в стенах украинского парламента и повели в управление СБУ для допроса и оформления задержания.
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