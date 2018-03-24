 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Египте в результате взрыва заминированного автомобиля погибли двое человек

В субботу во втором по величине городе Египта Александрии взорвалась бомба, заложенная под автомобиль

В результате погибли минимум двое человек, среди которых полицейский, сообщает Reuters со ссылкой на государственное информационное агентство MENA.

Взрыв, вследствие которого были ранены четверо полицейских, был направлен против руководителя службы безопасности Александрии.

Фотографии в социальных сетях, достоверность которых Reuters не смог самостоятельно подтвердить, демонстрируют сгоревшую машину и дым на месте взрыва.

По словам очевидцев, полиция и военнослужащие создали периметр вокруг места взрыва. Примечательно, что за два дня в стране состоятся президентские выборы.

Пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за взрыв.

  • В конце ноября прошлого года в результате взрыва в египетской мечети погибли более 300 человек.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

24 марта, 2018 суббота

больше новостей

24 марта, 2018 суббота

23 марта, 2018 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать