В Египте в результате взрыва заминированного автомобиля погибли двое человек

24 марта, 2018, 14:56

В субботу во втором по величине городе Египта Александрии взорвалась бомба, заложенная под автомобиль

В результате погибли минимум двое человек, среди которых полицейский, сообщает Reuters со ссылкой на государственное информационное агентство MENA.

Взрыв, вследствие которого были ранены четверо полицейских, был направлен против руководителя службы безопасности Александрии.

Фотографии в социальных сетях, достоверность которых Reuters не смог самостоятельно подтвердить, демонстрируют сгоревшую машину и дым на месте взрыва.

По словам очевидцев, полиция и военнослужащие создали периметр вокруг места взрыва. Примечательно, что за два дня в стране состоятся президентские выборы.

Пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за взрыв.