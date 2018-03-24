В Демьяновом Лазе возле Франковска перезахоронили останки 134 жертв НКВД
Об этом написал на своей странице в соцсети Facebook городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.
"Основной целью коммунистического режима было уничтожение украинской элиты. Больше всего меня поразил найденный женский череп с тремя огнестрельными повреждениями. Он принадлежал женщине, которой было за 80. Два последних выстрела НКВДист делал ради собственного удовольствия.
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Это третье по величине захоронение жертв коммунистического режима в нашем городе. Россия, как правопреемница СССР, еще не ответила за свои кровавые преступления перед украинским народом. И до сих пор продолжается гибридная война на Востоке нашего государства", – говорится в сообщении мэра.
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