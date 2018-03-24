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Тимошенко в Израиле заявила пророссийским пропагандистам, что в отсутствии мира якобы виноваты сами украинцы

Находясь в Израиле, глава политпартии "Батькивщина" Юлия Тимошенко общалась с русскоязычным телеканалом ILand, который на заказ из Москвы снимал прокремлевский фильм о Евромайдане

Встречу с репортерами Тимошенко имела утром 21 марта 2018. Она отвечала на русском языке, общаясь с журналисткой Аной Шулик.

"Сегодня я в Иерусалиме не с политической целью. Я считаю, что все начинается с веры, с высокой и настоящей духовности, с моральности. И поэтому сегодня я приехала с духовными целями.

Я хочу успеть посетить все святыни, которые я успею посетить в Иерусалиме. Я хочу помолиться, исповедоваться. 

Я хочу признать свои ошибки, я хочу за них извиниться перед Богом и перед людьми. И я мечтаю о том, чтобы можно было вернуть моему народу мир, справедливость, любовь и единство. Я считаю, что если мы не будем жить по законам творца по-настоящему, то все это для украинского народа будет очень тяжело достижимо. 

На уточняющий вопрос о том, что за "ошибки" она подразумевает, Тимошенко ответила:

Каждый человек, каждый политик в своей жизни совершает ошибки... У меня, как у политика, тоже были ошибки. Это в т.ч. и непонимание силы любви и силы агресси. Не все можна изменить в стране агрессивным способом, способом даже вот такой сильной критики. Я в своей жизни, особенно после тех испытаний, которые я прошла, хотела бы заменить агрессию, противостояние, вот эту бесконечную борьбу на любовь, на гармонию, на баланс и на взаимопонимание."

Уже после интервью, обсуждая это интервью в студии, журналистка устроила провокацию и сообщила в эфире, что Тимошенко якобы поздравила Владимира Путина с переизбранием на пост президента России. Однако, директор киевского Института стратегических исследований имени Голды Меир Альберт Фельдман, который был на связи со студией, отверг подобные слухи.

Отметим, что о Революции Достоинства канал Iland снял прокремлевский пропагандистский фильм "Площадь разбитых надежд".

Как пишет Главком, этот фильм появился в результате целенаправленного заказа, оплаченного деньгами из России. В частности, на канале Iland фильм был опубликован 27 февраля, а сюжет о нем был показан на московском "Первом канале" уже 28 февраля.

  • Напомним, политэксперт Тарас Чорновил заявил, что Тимошенко не голосовала за привлечение Надежды Савченко к уголовной ответственности, поскольку 21-22 марта имела в Израиле встречу с миллиардером Игорем Коломойским. При этом, предприниматель вроде бы пригласил лидера "Батькивщины" именно в Иерусалим, а не к себе домой в Женеву, потому что там был устроен "мозговой штурм" с участием политтехнологов.
  • После возвращения из Израиля Тимошенко впервые прокомментировала обвинения и арест Савченко. По ее словам, она требует лечения.
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