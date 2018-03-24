Трамп согласился выслать российских дипломатов, - Bloomberg

24 марта, 2018, 19:10

Президент США Дональд Трамп готовится выслать из страны десятки российских дипломатов в ответ на отравление в Великобритании Сергея Скрипаля, бывшего сотрудника ГРУ, который работал на британскую разведку

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По информации агентства, Трамп согласился с рекомендацией советников и решение о высылке, скорее всего, объявят в понедельник. Собеседники подчеркнули, что решение Трампа пока не окончательное. Президент США готов действовать, но также хочет быть уверенным, что европейские союзники сделают аналогичные шаги против России, уточняют собеседники.

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Пресс-секретарь Белого дома отказался от комментариев, добавляет Bloomberg.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Радж Шах заявил Bloomberg, что "Соединенные Штаты решительно поддерживают Великобританию, осуждая возмутительные действия России".

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"Президент всегда рассматривает возможность привлечения России к ответственности в ответ на ее преступные действия. Сейчас у нас нет заявлений", - сказал он.