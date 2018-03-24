Трамп согласился выслать российских дипломатов, - Bloomberg
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
По информации агентства, Трамп согласился с рекомендацией советников и решение о высылке, скорее всего, объявят в понедельник. Собеседники подчеркнули, что решение Трампа пока не окончательное. Президент США готов действовать, но также хочет быть уверенным, что европейские союзники сделают аналогичные шаги против России, уточняют собеседники.
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Пресс-секретарь Белого дома отказался от комментариев, добавляет Bloomberg.
Заместитель пресс-секретаря Белого дома Радж Шах заявил Bloomberg, что "Соединенные Штаты решительно поддерживают Великобританию, осуждая возмутительные действия России".
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"Президент всегда рассматривает возможность привлечения России к ответственности в ответ на ее преступные действия. Сейчас у нас нет заявлений", - сказал он.
- Перед этим телеканал CNN со ссылкой на анонимные источники сообщал, что Совет национальной безопасности США рекомендовал Трампу выслать из США ряд российских дипломатов в ответ на отравление Скрипаля. Собеседники отмечали, что депортация дипломатов рассматривается экспертами как "самый серьезный" ответ.
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