Силы Асада отбили у повстанцев почти всю территорию Восточной Гуты
24 марта, 2018, 08:14
Силы сирийского президента Башара Асада и его союзники взяли под контроль более 90% территории Восточной Гуте в пригороде Дамаска
Об этом сообщили наблюдатели Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, передает AFP.
#BREAKING Ghouta's Harasta "emptied of rebels, says Syrian state media— AFP news agency (@AFP) 23 марта 2018 г.
Накануне колонна автобусов и карет Сирийского общества Красного Полумесяца эвакуировали членов повстанческой группировки "Ахрар аш-Шам" и их семьи в провинцию Идлиб. Они капитулировали перед сирийской армией в обмен на безопасный выход из города.
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- Сирийские государственные СМИ сообщили, что город Хараста в Восточной Гуте покинул последний повстанец.
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