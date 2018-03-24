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Силы Асада отбили у повстанцев почти всю территорию Восточной Гуты

Силы сирийского президента Башара Асада и его союзники взяли под контроль более 90% территории Восточной Гуте в пригороде Дамаска

Об этом сообщили наблюдатели Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, передает AFP.

Накануне колонна автобусов и карет Сирийского общества Красного Полумесяца эвакуировали членов повстанческой группировки "Ахрар аш-Шам" и их семьи в провинцию Идлиб. Они капитулировали перед сирийской армией в обмен на безопасный выход из города.

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  • Сирийские государственные СМИ сообщили, что город Хараста в Восточной Гуте покинул последний повстанец.
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