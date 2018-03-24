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Сутки на фронте: 3 обстрела, оккупанты били из минометов

За прошедшие сутки, 23 марта, боевики 3 раза нарушили перемирие - пострадавших нет

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"На Донецком направлении из запрещенных Минскими договоренностями 120-мм минометов оккупанты обстреляли Авдеевку. В целом по населенному пункту противник выпустил шесть мин. Вследствие вражеского огня частично разрушен приусадебный дом и хозяйственное здание. Пострадавших среди гражданского населения нет", - говорится в отчете.

Около полуночи противник из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вел огонь по позициям сил АТО возле Марьинки, а минометы калибра 82 мм применил неподалеку от Каменки.

На Луганском направлении в течение суток сохранялась тишина.

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