Суд снова продлил арест полковника Безъязыкова, которого обвиняют в измене

24 марта, 2018, 09:16

В пятницу, 23 марта, Шевченковский районный суд Киева продлил на два месяца содержание под стражей полковника Ивана Безъязыкова, которого обвиняют в государственной измене

Защита на заседании просила назначить Безъязыков домашний арест с ношением электронного браслета, но прокурор сказал, что подсудимый может скрыться, передает 5 канал.

"Господин Безъязыков, находясь в рядах ВСУ, занимал довольно высокий пост, некоторые свидетели были в подчиненном ему положении. Поэтому, используя свои связи, как личностные, так и профессиональные, находясь на свободе, по мнению органа досудебного расследования и прокуратуры, господин Безъязыков может каким-то образом повлиять на указанных свидетелей с целью предоставления им тех или иных, скорректированных в пользу господина Безъязыков, показаний ", - заявил прокурор Олег Пересада.