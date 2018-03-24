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Суд снова продлил арест полковника Безъязыкова, которого обвиняют в измене

В пятницу, 23 марта, Шевченковский районный суд Киева продлил на два месяца содержание под стражей полковника Ивана Безъязыкова, которого обвиняют в государственной измене

Защита на заседании просила назначить Безъязыков домашний арест с ношением электронного браслета, но прокурор сказал, что подсудимый может скрыться, передает  5 канал.

"Господин Безъязыков, находясь в рядах ВСУ, занимал довольно высокий пост, некоторые свидетели были в подчиненном ему положении. Поэтому, используя свои связи, как личностные, так и профессиональные, находясь на свободе, по мнению органа досудебного расследования и прокуратуры, господин Безъязыков может каким-то образом повлиять на указанных свидетелей с целью предоставления им тех или иных, скорректированных в пользу господина Безъязыков, показаний ", - заявил прокурор Олег Пересада.

  • Напомним, 12 декабря 2016 Безъязыков задержали по подозрению в сотрудничестве с "ДНР".
  • По данным СБУ, этот военный разведчик, полковник ВСУ, которого освободили из плена боевиков летом 2016 года, имел удостоверение, подписанное главарем "ДНР" Александром Захарченко.
  • В свою очередь Безъязыков не отрицает, что в плену "ДНР" носил военную форму российского образца и однажды имел там при себе оружие. По его словам, просто боевики выдали ему именно такую ​​одежду, а оружие было при нем только во время инсценировки, целью которого было склонить к переходу на сторону оккупантов другого пленного - майора Руслана Косинского.
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