Стало известно, скольких людей в течение года задержали за терроризм и осудили за государственную измену и финансирование боевиков
Об этом президент Петр Порошенко заявил 24 марта на торжествах по случаю 26-й годовщины создания Службы безопасности Украины, передает Радио Свобода.
"Только в прошлом году десятки террористических актов и диверсий были остановлены Службой безопасности. Подразделениями "Альфа" в районе проведения АТО совершено свыше 7 тыс.специальных и оперативно-боевых мероприятий, в частности по недопущению проникновения диверсионно-разведывательных групп вглубь страны. СБУ задержала 591 лицо, причастное к террористической деятельности, сбору разведывательной информации и содействие боевикам и российским оккупантам", - сказал Порошенко.
По его словам, разоблачены и привлечены к ответственности "десятки сепаратистов".
"Лишь в 2017 году по статье "Государственная измена" Уголовного кодекса Украины вынесен приговор 13 предателям", - заявил Президент.
Кроме того, Порошенко проинформировал, что вступили в силу обвинительные приговоры в отношении 11 лиц, причастных к финансированию терроризма.
Порошенко также похвалил спецслужбу за разоблачение "вражеского гнезда, которое готовило масштабные теракты в Киеве с многочисленными жертвами", очевидно, имея в виду задержание народного депутата Надежды Савченко и бывшего переговорщика Владимира Рубана.
"Мышцы, которые за эти годы нарастили офицеры и сотрудники СБУ, вселяют страх во врагов и уверенность в украинское общество. Вручил государственные награды сотрудникам Службы за личные заслуги в укреплении национальной безопасности, мужество, образцовое выполнение служебного долга. Также ознакомился с возможностями снайперской, контрзасадной подготовки и действиями тактических групп по освобождению заложников и оказанию медицинской помощи", - сообщил президент в Facebook.
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