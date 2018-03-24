Стало известно, скольких людей в течение года задержали за терроризм и осудили за государственную измену и финансирование боевиков

24 марта, 2018, 21:37

В течение прошлого года Служба безопасности Украины задержала 591 человека по подозрению в террористической деятельности, сборе разведывательной информации и за содействие поддерживаемым Россией боевикам

Об этом президент Петр Порошенко заявил 24 марта на торжествах по случаю 26-й годовщины создания Службы безопасности Украины, передает Радио Свобода.

"Только в прошлом году десятки террористических актов и диверсий были остановлены Службой безопасности. Подразделениями "Альфа" в районе проведения АТО совершено свыше 7 тыс.специальных и оперативно-боевых мероприятий, в частности по недопущению проникновения диверсионно-разведывательных групп вглубь страны. СБУ задержала 591 лицо, причастное к террористической деятельности, сбору разведывательной информации и содействие боевикам и российским оккупантам", - сказал Порошенко.

По его словам, разоблачены и привлечены к ответственности "десятки сепаратистов".

"Лишь в 2017 году по статье "Государственная измена" Уголовного кодекса Украины вынесен приговор 13 предателям", - заявил Президент.

Кроме того, Порошенко проинформировал, что вступили в силу обвинительные приговоры в отношении 11 лиц, причастных к финансированию терроризма.

Порошенко также похвалил спецслужбу за разоблачение "вражеского гнезда, которое готовило масштабные теракты в Киеве с многочисленными жертвами", очевидно, имея в виду задержание народного депутата Надежды Савченко и бывшего переговорщика Владимира Рубана.

"Мышцы, которые за эти годы нарастили офицеры и сотрудники СБУ, вселяют страх во врагов и уверенность в украинское общество. Вручил государственные награды сотрудникам Службы за личные заслуги в укреплении национальной безопасности, мужество, образцовое выполнение служебного долга. Также ознакомился с возможностями снайперской, контрзасадной подготовки и действиями тактических групп по освобождению заложников и оказанию медицинской помощи", - сообщил президент в Facebook.