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Совет по нацбезопасности предложил Трампу выслать российских дипломатов, - CNN

Совет по национальной безопасности США рекомендовал президенту Дональду Трампу выслать из страны российских дипломатов после отравлении в Великобритании бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля

Об этом сообщает телеканал CNN.

Журналисты сообщают, что Трамп обдумывает подобное решение и еще не решил, сколько дипломатов покинут США.

  • Напомним, что Министерство иностранных дел РФ объявило персонами нон грата 23 британских дипломатов, а также приказало прекратить деятельность Британского совета в связи с неурегулированностью его деятельности.
  • Эти меры были приняты в ответ на высылку российских дипломатов из Великобритании в связи с применением химического оружия в британском Солсбери. Лондон считает, что за отравлением токсическим веществом Новичок бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии стоит Москва.
  • По данным британского издания The Times, отозвать своих дипломатов из России могут 20 европейских стран.
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