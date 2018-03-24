Совет по нацбезопасности предложил Трампу выслать российских дипломатов, - CNN
24 марта, 2018, 08:58
Совет по национальной безопасности США рекомендовал президенту Дональду Трампу выслать из страны российских дипломатов после отравлении в Великобритании бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля
Об этом сообщает телеканал CNN.
Журналисты сообщают, что Трамп обдумывает подобное решение и еще не решил, сколько дипломатов покинут США.
- Напомним, что Министерство иностранных дел РФ объявило персонами нон грата 23 британских дипломатов, а также приказало прекратить деятельность Британского совета в связи с неурегулированностью его деятельности.
- Эти меры были приняты в ответ на высылку российских дипломатов из Великобритании в связи с применением химического оружия в британском Солсбери. Лондон считает, что за отравлением токсическим веществом Новичок бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии стоит Москва.
- По данным британского издания The Times, отозвать своих дипломатов из России могут 20 европейских стран.
Читайте также
-
16 марта, 2018 Виталий Портников: военный переворот - не фантастика
-
18 марта, 2018 "Савченко развели, как лоха", - криминалист
-
15 марта, 2018 Виталий Портников: мафия уже на пороге Украины
-
-
Читайте также
-
18 марта, 2018 "Савченко развели, как лоха", - криминалист
-
15 марта, 2018 Виталий Портников: мафия уже на пороге Украины
-