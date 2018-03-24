Скрипаль просил у Путина разрешения вернуться в Россию, - СМИ
Об этом Владимир Тимошков рассказал в интервью BBC.
По словам Тимошкова, он общался со Скрипалем по телефону в 2012 году, когда тот находился в Великобритании. Скрипаль позвонил из Лондона и рассказал однокласснику, что написал президенту РФ письмо с просьбой разрешить ему вернуться в Россию.
"Он написал Владимиру Владимировичу Путину о том, чтобы до конца его помиловать и разрешить ему приехать в Россию, потому что там мать, брат и вообще родственники", - рассказал Тимошков.
Тимошков утверждает, что Скрипаль жалел за свою роль двойного агента. "Он жалел, потому что его жизнь пошла наперекосяк", - отметил одноклассник экс-агента.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг это заявление о письме от Скрипаля Путину, сообщает "РИА Новости". "Нет. Это не так", - заявил Песков.
4 марта в британском Солсбери отравили экс-полковник запаса ГРУ РФ Сергея Скрипаля, который работал на британские спецслужбы, а также его дочь Юлию.
Страны ЕС считают крайне вероятным, что ответственность за отравление бывшего двойного агента Сергея Скрипаля лежит на России.
- Напомним, что Министерство иностранных дел РФ объявило персонами нон грата 23 британских дипломатов, а также приказало прекратить деятельность Британского совета в связи с неурегулированностью его деятельности.
- Эти меры были приняты в ответ на высылку российских дипломатов из Великобритании в связи с применением химического оружия в британском Солсбери. Лондон считает, что за отравлением токсическим веществом Новичок бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии стоит Москва.
- По данным британского издания The Times, отозвать своих дипломатов из России могут 20 европейских стран.
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