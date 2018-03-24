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Сестра кремлевского пропагандиста Шария обвинила его в педофилии


фото: Детектор медіа
Сестра пророссийского пропагандиста Анатолия Шария, который ранее работал журналистом в Украине, обвинила его в сексуальном преступлении и подала соответствующее заявление в милицию в Москве

Об этом в Facebook сообщил адвокат Марк Фейгин.

"Итак, сестра Шария в Москве. Теперь на него есть заявление по ст. 135 УК РФ (развратные действия) в Следственный комитет. Ждем его приезда в Москву. Добро пожаловать! А если не приедет, то педофил. Время пошло", - написал он.

При этом дополнительные подробности этого дела Фейгин раскрывать отказался, ссылаясь на тайну следствия.

"Приезжай наконец. Дай свои показания - чтобы этот вопрос разъяснить", - обратилась сестра Шария к нему лично в специально подготовленном видеообращении.

  • Шарий постоянно выступает на YouTube с антиукраинскими эфирами.
  • Сообщалось, что он сейчас живет в Литве.
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