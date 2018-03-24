Савченко в Раду привели все те, кто голосовал за ее партию. Своими ручками, - журналист

24 марта, 2018, 21:05

Политическую ответственность за приведение Надежды Савченко в украинский парламент и получение ею депутатского мандата в первую очередь несут избиратели, то есть те, кто голосовал за политсилу, в которой она имела №1 в избирательном списке на прошлых выборах

Об этом журналист Ольга Мусафирова заявила в эфире программы "Вердикт" с Сергеем Руденко на телеканале Еспресо.TV.

"Своими ручками", - добавила она.

При этом, опасное явление, олицетворением которого стала Савченко, отметила Мусафирова, называется "популизмом".

"Надежда является порождением того самого политического популизма, который приобрел угрожающие признаки в Украине. И если Ляшко приходит в парламент с вилами и говорит "Я тут вас всех на эти вилы настромлю", то все смеются и аплодируют... А если не вилы, а автоматы с гранатами? Вот здесь уже и задумались.

Это угрозы, которые идут step-by-step на повышение. Она этим умело воспользовалась. Или те люди, которые Надежду использовали в этой истории", - добавила Мусафирова.