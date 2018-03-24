Савченко психически больная, - Билецкий

24 марта, 2018, 21:49

Основатель и первый командир добровольческого батальона "Азов", а ныне нардеп и глава политпартии "Азов" Андрей Билецкий не голосовал за разрешение на арест Надежды Савченко, поскольку считает ее не вменяемой

Об этом он заявил во время "Субботнего интервью" в эфире Радио Свобода.

"Она психически больная... Единственное, что поразило, это то, что они (Савченко, Владимир Рубан и их предполагаемые "подельники", - ред.) возили это оружие из "ДНР" и имели дело с этими. Это, безусловно, мерзко! И это, безусловно, очень деморализует", - отметил он.

Делом Савченко, считает политик, должны заниматься психиатры, а не правоохранительные органы.

В целом, по мнению Белецкого, до конца суда "доживет" только эпизод с контрабандой оружия и связями Савченко и Рубана с террористической организацией "ДНР".