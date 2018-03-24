Россияне и наемники 5 раз обстреляли позиции ВСУ, - штаб АТО

24 марта, 2018, 20:42

На линии соприкосновения сторон на Донбассе в субботу, 24 марта 2018 года, полного прекращения огня не наблюдалось, в течение дня российско-оккупационные группировки продолжили нарушать режим прекращения огня, осуществив пять обстрелов украинских позиций

Об этом передает пресс-центр штаба АТО.

"Российско-оккупационные войска продолжают срывать договоренности о полном прекращении огня. От начала суток зафиксировано пять обстрелов наших позиций", - говорится в сводке пресс-центра по состоянию на 18:00.

На Донецком направлении из гранатометов различных типов боевики вели огонь по украинским укреплениям в районе Каменки.

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Также гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие боевики трижды применили по защитникам Лебединского, что на приморском участке украинской обороны.

На Луганском направлении враг из стрелкового оружия обстрелял украинские позиции вблизи населенного пункта Счастье.

"В целом ситуация вдоль всей линии разграничения сторон надежно контролируется украинскими защитниками", - констатировали в штабе.

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