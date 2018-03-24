Россия вооружает афганских Талибов - США

24 марта, 2018, 15:19

Россия поддерживает и вооружает боевиков радикальной исламистской группировки “Талибан”

Об этом сообщил главнокомандующий войсками США в Афганистане генерал Джон Николсон, передает ВВС.

"Мы в курсе историй, рассказанных талибами для журналистов, о финансовой поддержке, которую предоставляет противник. Афганские лидеры прямо в этот штаб приносили оружие, передавали его нам и говорили, что россияне передали “Талибану”, - сказал Николсон, добавив: "Мы знаем, что россияне причастны".

По его мнению, сотрудничество России и “Талибана” началось относительно недавно.

Поставки оружия начались после того, как Россия проводила масштабные учения на афганской границе совместно с Таджикистаном.

“Это были антитеррористические учения, но мы знаем, как работают русские: они транспортируют большое количество оборудования, и часть его оставляют там, на месте”, - рассказал Николсон.

По его словам, российское вооружение после таких "учений" перевозится через границу и поставляется талибам.

Сейчас генералу трудно оценить степень поддержки, которую Россия оказывает талибам, однако высокопоставленные афганские полицейские в интервью ВВС говорили о поставках приборов ночного видения, пулеметов среднего и крупного калибра и другого стрелкового оружия.

Афганские источники говорят, что это оружие, скорее всего, использовалась против афганской армии и инструкторов НАТО, которые сопровождают солдат при выполнении некоторых боевых задач.

“Активность стала более интенсивной за последние 18-24 месяцев. Ранее мы не наблюдали такой дестабилизирующей деятельности России. По времени это совпадает с ростом интенсивности сирийского конфликта”, - подчеркнул Николсон.