24 марта, 2018, 16:11

Ведущую радиостанции "Радио-СВ" в Петропавловске-Камчатском (РФ) Росину Буданс отстранили от эфира

Причина - ее "образный и откровенный комментарий" по поводу российских президентских выборов, передает агентство "Камчатка-Информ".

Выступая 19 марта в прямом эфире, она сказала:

"Балаган, конечно, завершен, и тот, кто купил селедочки на избирательном участке и водочку в магазине за углом, наверное сегодня радостно празднует. Стабильность. Так, кажется, вы это называете? Стабильно "отстойная" жизнь в стране, полной энергетических и других ресурсов, стране, где политики строят себе замки за границей, а пенсионеры умирают от голода и холода, инвалиды не могут выйти на улицу, а работники социально значимых профессий едва сводят концы с концами. Такая стабильность победила. А вот у меня в последнее время все чаще складывается впечатление, что я живу в стране, где 74% граждан - это приматы. Отдельный привет, кстати, тем, кто у нас на Камчатке делал сказочно красивые вбросы в избирательные урны. Как вам по ночам спится, друзья, стабильно?"

За этот анализ на следующий день после проведения выборов, то есть 20 марта, Буданс отстранили от эфиров.

Сама радиоведущая очень удивлена таким решением руководства.

"Меня временно отстранили от эфиров. Пока не уволили. Надеюсь, не уволят. Официальная версия отстранения от эфира: с целью улучшения эфира!", - прокомментировала она свой нынешний статус портала After Empire.

При этом ведущая отметила, что сказала то, что думает.

"Я сказала, что думаю... Общественность разделилась на два лагеря, резонанс. Избирком местный потребовал публичных извинений, некоторые слушатели тоже. Контракты радиостанции чуть не полетели", - пояснила она.