"Свобода вероисповедания" по-путински. В Новосибирске власти снесли дом молитвы пятидесятников

24 марта, 2018, 22:08

Власти города Новороссийск снесли молитвенный дом Объединенной Церкви Христиан Веры Евангельской России

Президент LYNC (Love Your Neighbor community) Владислав Кусакин отметил, что снос продолжался несмотря на то, что вокруг здания в настоящее время молились прихожане церкви.

Причиной сноса здания стала якобы незаконная реконструкция здания.

"На земельном участке по адресу: г. Новороссийск, микрорайон Цемдолина, ул. Ленина, 83, предназначенном для индивидуального жилищного строительства, без соответствующего разрешения, гражданином С. в результате реконструкции 1-этажного здания поликлиники возведен 4-этажный капитальный объект, - зафиксировали в процессе ранее проведенной проверки специалисты управления муниципального контроля и управления внутренней политики ", - отмечает издание.

1 декабря суд города Набережные Челны удовлетворил требование прокуратуры о запрете эксплуатации временного здания церкви ХВЕ "Дом Евангелия". Одной из причин решения является "нарушение требований террористической безопасности".

Суд приостановил эксплуатацию здания до устранения нарушений законодательства. Во время очередного рассмотрения дела, которое состоялось 15 января, суд оставил иск прокуратуры без рассмотрения.

Об этом сообщает Религиозная правда.