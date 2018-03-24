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"Северный поток-2" увеличит зависимость Европы от России, - евродепутат

Депутат Европарламента от Германии Эльмар Брок не понимает позицию правительства ФРГ, который заявляет, что проект "Северный поток 2" является сугубо экономическим

Об этом он заявил во время панельной дискуссии "Украина: в плену кризиса?" в Берлине, передает "Укринформ".

"Газ - не просто энергия, он стал стратегическим оружием. И вот когда Путин держит энергию и политику в одних своих руках, мы говорим: это чисто экономический вопрос. Путин смеется над этим", – отметил Брок.

"Политики в берлинских правительственных кварталах должны понять, что "Газпром" уже занимает 35-40% рынка в Европе с растущей тенденцией. Также "Газпрому" позволяют делать то, что не разрешено европейским предприятиям – быть производителем, владельцем трубопровода и поставщиком", – подчеркнул евродепутат.

"Именно поэтому Еврокомиссия сейчас пытается сделать так, чтобы российская компания стала подчиняться правилам, которые действуют для европейских партнеров", – пояснил он.

"Европа зависит от российского газа на 37%, и эта зависимость станет еще больше, ориентировочно – до 45%.Такие страны как Украина, Польша и остальные будут отключены, и мы будем вынуждены перенаправить газ "Газпрома", который заходит в Германию, в эти страны. Но это же безумие!", – убежден Брок.

Как известно, Комитет Европарламента по вопросам промышленности и энергетики поддержал в среду изменения в газовой директивы ЕС, что позволит частично контролировать российский трубопровод "Северный поток-2".

Сторонники "Северного потока-2", среди которых Германия, считают трубопровод коммерческим проектом, и выступают против попыток заблокировать проект, которым они считают одобрение изменений к Третьей газовой директивы ЕС.

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