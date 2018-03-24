"Прослушка" Холодницкого была разрешена судом, - Луценко

24 марта, 2018, 17:48

Заместитель генерального прокурора, специализированный антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий не обращался в Генеральную прокуратуру с заявлением в связи с незаконным прослушиванием

Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко, передает Цензор.НЕТ.

"Нет, не обращался", - сказал Луценко в субботу, 24 марта 2018 года.

По его словам, прослушивание Холодницкого было санкционировано судом.

Больше деталей Луценко не сообщил.

Перед этим в некоторых СМИ появилась информация, что Холодницкий думает над тем, чтобы подать в отставку из-за ухудшения состояния здоровья. Другой версией названо политическое давление на руководителя САП.

При этом источник Цензор.НЕТ сообщил, что "прослушка" была установлена ​​сотрудниками Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) под процессуальным руководством департамента расследований в сфере госслужбы и госсобственности Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ).