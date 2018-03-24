"Прослушка" Холодницкого была разрешена судом, - Луценко
Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко, передает Цензор.НЕТ.
"Нет, не обращался", - сказал Луценко в субботу, 24 марта 2018 года.
По его словам, прослушивание Холодницкого было санкционировано судом.
Больше деталей Луценко не сообщил.
Перед этим в некоторых СМИ появилась информация, что Холодницкий думает над тем, чтобы подать в отставку из-за ухудшения состояния здоровья. Другой версией названо политическое давление на руководителя САП.
При этом источник Цензор.НЕТ сообщил, что "прослушка" была установлена сотрудниками Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) под процессуальным руководством департамента расследований в сфере госслужбы и госсобственности Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ).
- Как уже сообщалось, в рабочем кабинете Холодницкого было обнаружено скрытые средства прослушивания.
- Комментируя эту ситуацию, директор НАБУ Артем Сытник назвал "провокационными статьями" публикации о якобы прослушивании кабинета Холодницкого.
- Холодницкий подтвердил, что в его кабинете нашли устройство, похожее на то, что применяется для прослушивания.
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