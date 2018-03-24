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Порошенко вскоре инициирует поправки к Конституции о евроатлантических стремлениях Украины

Президент Украины Петр Порошенко в ближайшее время инициирует внесение изменений в Конституцию для закрепления стратегии страны на европейскую и евроатлантическую интеграцию

Об этом Петр Порошенко заявил в ходе мероприятий по случаю дня Службы безопасности Украины в субботу в Киевской области.

"Членство в Альянсе – это наша стратегическая цель. В ближайшее время я планирую инициировать внесение изменений в Конституцию для того, чтобы сделать этот процесс необратимым, указав в Конституции стратегическую цель развития государства – это членство в Европейском Союзе и членство в Североатлантическом альянсе", - заявил Порошенко.

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