Порошенко вскоре инициирует поправки к Конституции о евроатлантических стремлениях Украины
24 марта, 2018, 12:32
Президент Украины Петр Порошенко в ближайшее время инициирует внесение изменений в Конституцию для закрепления стратегии страны на европейскую и евроатлантическую интеграцию
Об этом Петр Порошенко заявил в ходе мероприятий по случаю дня Службы безопасности Украины в субботу в Киевской области.
"Членство в Альянсе – это наша стратегическая цель. В ближайшее время я планирую инициировать внесение изменений в Конституцию для того, чтобы сделать этот процесс необратимым, указав в Конституции стратегическую цель развития государства – это членство в Европейском Союзе и членство в Североатлантическом альянсе", - заявил Порошенко.
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- Напомним, Североатлантический альянс признал за Украиной статус аспиранта на вступление в НАТО.
- 16 марта президент Петр Порошенко распорядился подготовить изменения к Конституции, в которых речь пойдет о евроатлантическом векторе Украины.
- 21 марта Порошенко заявил, что Украина имеет целью в течение следующих 10 лет стать членом НАТО.
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