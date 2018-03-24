Порошенко поблагодарил США за выделение денег на украинскую армию
24 марта, 2018, 07:12
Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил американский Конгресс и президента США Дональда Трампа за поддержку проекта бюджета, согласно которому на нужды украинской оборонной промышленности будет выделено 620,7 млн долларов
"Благодарен президенту Трампу и Конгрессу США за поддержку бюджетного закона, который предусматривает увеличение расходов на поддержку Украины на 2018 год, подтверждая лидирующую роль Соединенных Штатов в защите ключевых принципов свободы и демократии", - написал Порошенко.
Президент уверен, что благодаря деньгам США украинская армия станет сильнее.
- Напомним, что согласно бюджетному закону США в 2018 году выделят Украине помощь в размере $620,7 млн. Из которых $200 млн по линии Пентагона и $420,7 млн - по линии Государственного департамента.
Читайте также
-
16 марта, 2018 Виталий Портников: военный переворот - не фантастика
-
18 марта, 2018 "Савченко развели, как лоха", - криминалист
-
15 марта, 2018 Виталий Портников: мафия уже на пороге Украины
-
-
Читайте также
-
18 марта, 2018 "Савченко развели, как лоха", - криминалист
-
15 марта, 2018 Виталий Портников: мафия уже на пороге Украины
-