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Порошенко поблагодарил США за выделение денег на украинскую армию

Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил американский Конгресс и президента США Дональда Трампа за поддержку проекта бюджета, согласно которому на нужды украинской оборонной промышленности будет выделено 620,7 млн долларов

"Благодарен президенту Трампу и Конгрессу США за поддержку бюджетного закона, который предусматривает увеличение расходов на поддержку Украины на 2018 год, подтверждая лидирующую роль Соединенных Штатов в защите ключевых принципов свободы и демократии", - написал Порошенко.

Президент уверен, что благодаря деньгам США украинская армия станет сильнее.

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