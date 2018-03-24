Порошенко поблагодарил США за выделение денег на украинскую армию

24 марта, 2018, 07:12

Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил американский Конгресс и президента США Дональда Трампа за поддержку проекта бюджета, согласно которому на нужды украинской оборонной промышленности будет выделено 620,7 млн долларов