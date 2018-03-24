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Порошенко поблагодарил СБУ за "мастерски раскрытое гнездо, которое готовило теракты в Киеве"

В 2017 году Служба безопасности Украины предотвратила 17 террористических актов и 8 диверсий

Об этом 24 марта заявил президент Украины Петр Порошенко в Киевской области на торжествах по случаю 26-й годовщины деятельности СБУ, участие в которых также принимает глава правительства Владимир Гройсман.

По словам Порошенко, СБУ "наконец стала действенным механизмом для защиты безопасности государства и ее граждан" и выразил "особую благодарность" представителям СБУ за "мастерски раскрытое вражеское гнездо, которое готовило масштабные теракты в Киеве с многочисленными жертвами и государственный переворот в интересах Российской Федерации".

"В 2017 году по статье "Государственная измена" вынесен приговор 13-ти предателям, вступили в законную силу обвинительные приговоры в отношении 11 лиц, причастных к финансированию терроризма. ... Задержано 591 лицо, причастное к террористической деятельности", - добавил Порошенко.

Он также отметил, что подразделениями Центра спецопераций А в районе проведения АТО осуществлено более 7 тысяч специальных и оперативно-боевых мероприятий, в частности по недопущению проникновения диверсионно-разведывательных групп вглубь страны.

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