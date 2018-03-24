Порошенко обещает, что закон "О нацбезопасности" будет соответствовать стандартам НАТО
В ходе мероприятий по случаю дня Службы безопасности Украины в субботу в Киевской области президент заявил, что законопроект будет содержать норму о парламентском контроле за деятельностью СБУ.
"Хочу подчеркнуть, что окончательная редакция закона" О национальной безопасности" будет предусматривать введение гражданского парламентского контроля за деятельностью службы", - заявил он.
"По моему мнению, так же как по мнению наших партнеров, членов-стран НАТО, это важно, чтобы в полной мере обеспечить соответствие закона, который я недавно передал в Верховную Раду, стандартам НАТО", - добавил президент.
Напомним, дипломаты ЕС и НАТО в письме к президенту, спикеру ВР и секретаря СНБО заявляли, что ряд положений зарегистрированного президентом Украины Петром Порошенко законопроекта "О национальной безопасности Украины" противоречит практикам Евросоюза и НАТО.
В письме отмечалось, что законопроект не предусматривает парламентского контроля за деятельностью Службы безопасности Украины, что является одной из фундаментальных целей и требований документа.
Дипломаты также выразили обеспокоенность в связи с положением о Ставке Верховного Главнокомандующего, "которое не соответствует стандартам и принципам НАТО и может иметь существенное негативное влияние на принцип гражданского контроля".
- Президент Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект "О национальной безопасности Украины" 28 февраля.
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