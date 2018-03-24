Нацкорпус будет подавать в суд в связи с событиями на тренировочном центре в АТЕК

24 марта, 2018, 19:50

После конфликта со спецподразделением Нацполиции КОРД на территории бывшего тракторного завода АТЕК, где расположен центр подготовки движения "Азов", партия "Национальный корпус" будет обращаться в суд

Об этом заявил глава этой политической силы, народный депутат Андрей Билецкий во время "Субботнего интервью" в эфире Радио Свобода.

"Мы действовали максимально вежливо, максимально по закону. У нас есть факт. Мы заставили их зафиксировать этот факт. И мы будем доказывать эти вещи - и от имени избитых парней, и от имени ограбленных людей, ограбленных ветеранов - мы будем доводить до суда", - отметил он.

Также Билецкий добавил, что он, как народный депутат, подготовит соответствующие депутатские запросы.

Программа "Субботнее интервью" транслировалась Еспресо.TV.