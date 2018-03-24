Нацкорпус будет подавать в суд в связи с событиями на тренировочном центре в АТЕК
24 марта, 2018, 19:50
После конфликта со спецподразделением Нацполиции КОРД на территории бывшего тракторного завода АТЕК, где расположен центр подготовки движения "Азов", партия "Национальный корпус" будет обращаться в суд
Об этом заявил глава этой политической силы, народный депутат Андрей Билецкий во время "Субботнего интервью" в эфире Радио Свобода.
"Мы действовали максимально вежливо, максимально по закону. У нас есть факт. Мы заставили их зафиксировать этот факт. И мы будем доказывать эти вещи - и от имени избитых парней, и от имени ограбленных людей, ограбленных ветеранов - мы будем доводить до суда", - отметил он.
Также Билецкий добавил, что он, как народный депутат, подготовит соответствующие депутатские запросы.
Программа "Субботнее интервью" транслировалась Еспресо.TV.
- В пятницу, 24 марта 2018 года, правоохранители проводили следственные действия на заводе АТЕК, где "Национальный корпус" арендует ряд помещений. Следственные действия проводились в рамках уголовного производства по факту присвоения, растраты имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением, и не касались "нацкорпусовцев".
- Однако в партии заявляют, что истинной целью обысков было их вытеснение с территории бывшего завода АТЕК.
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