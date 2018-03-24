На Харьковщине возле военной части обнаружили беспилотник

24 марта, 2018, 14:12

В Харьковской области 23 марта около десяти вечера беспилотный летательный аппарат совершил полет над административно-хозяйственной территорией войсковой части

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу ВСУ.

БПЛА обнаружил внутренний патруль воинской части.

"Сразу был организован поиск летательного аппарата силами патруля и дежурного подразделения. БПЛА и его владельцев было найдено и передано в правоохранительные органы", – говорится в сообщении.

Командование Воздушных сил призвало граждан воздержаться от попыток проникновения на территорию военных частей.

Использование дронов разных видов над воинскими частями, базами, складами и арсеналами будет считаться нарушением и приравнивается к попытке проникновения на территорию военного объекта. БПЛА над военными объектами или на подлете к ним будут сбиваться без предупреждения.