 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

На Харьковщине возле военной части обнаружили беспилотник

В Харьковской области 23 марта около десяти вечера беспилотный летательный аппарат совершил полет над административно-хозяйственной территорией войсковой части

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу ВСУ.

БПЛА обнаружил внутренний патруль воинской части.

"Сразу был организован поиск летательного аппарата силами патруля и дежурного подразделения. БПЛА и его владельцев было найдено и передано в правоохранительные органы", – говорится в сообщении.

Командование Воздушных сил призвало граждан воздержаться от попыток проникновения на территорию военных частей.

Использование дронов разных видов над воинскими частями, базами, складами и арсеналами будет считаться нарушением и приравнивается к попытке проникновения на территорию военного объекта. БПЛА над военными объектами или на подлете к ним будут сбиваться без предупреждения.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

24 марта, 2018 суббота

больше новостей

24 марта, 2018 суббота

23 марта, 2018 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать