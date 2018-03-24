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На Каннском кинофестивале запретили селфи на красной дорожке

Организаторы Каннского кинофестиваля во Франции официально запретили делать селфи на красной дорожке

Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Директор фестиваля Тьерри Фремо в интервью журналу объяснил причины этого запрета.

"Несвоевременный шум, создаваемый практикованием селфи, препятствует церемонии красной дорожки и фестиваля", — сказал Фремо.

По его словам, мобильные телефоны нарушают величество Канн и на практическом уровне замедляют движение по дорожке.

Известно, что Тьерри Фремо с самого сначала был противником селфи, называя эту практику смешной и гротескной.

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