На Каннском кинофестивале запретили селфи на красной дорожке
24 марта, 2018, 00:12
Организаторы Каннского кинофестиваля во Франции официально запретили делать селфи на красной дорожке
Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Директор фестиваля Тьерри Фремо в интервью журналу объяснил причины этого запрета.
"Несвоевременный шум, создаваемый практикованием селфи, препятствует церемонии красной дорожки и фестиваля", — сказал Фремо.
По его словам, мобильные телефоны нарушают величество Канн и на практическом уровне замедляют движение по дорожке.
Известно, что Тьерри Фремо с самого сначала был противником селфи, называя эту практику смешной и гротескной.
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