На Каннском кинофестивале запретили селфи на красной дорожке

24 марта, 2018, 00:12

Организаторы Каннского кинофестиваля во Франции официально запретили делать селфи на красной дорожке

Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Директор фестиваля Тьерри Фремо в интервью журналу объяснил причины этого запрета.

"Несвоевременный шум, создаваемый практикованием селфи, препятствует церемонии красной дорожки и фестиваля", — сказал Фремо.

По его словам, мобильные телефоны нарушают величество Канн и на практическом уровне замедляют движение по дорожке.

Известно, что Тьерри Фремо с самого сначала был противником селфи, называя эту практику смешной и гротескной.