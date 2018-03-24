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Минюст запретил выезд за границу 100 тысячам должников по алиментам

В Украине запрет на выезд за границу имеют почти 100 тысяч должников по выплате алиментов

Об этом в интервью "5 каналу" сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко.

По его словам, кроме того запрет на управление транспортными средствами за неуплату алиментов имеют около 90 тысяч человек, запрет на пользование оружием и на охоту – более 80 тыс. ос.

"Также мы ввели общественно полезные работы - для тех, кто, условно говоря, не имеет ничего официального и легальных доходов. По всей Украине составлено более 8 тысяч протоколов. 22 марта Соломенский суд впервые вынес решение и направил одного такого отца на 150 часов общественно-полезных работ", - сообщил министр.

По информации Минюста, сейчас в Украине примерно 3 млн. детей живут в неполных семьях и имеют право на алименты или получают их. При этом каждое четвертое решение суда касается именно взыскания алиментов.

  • Ранее сообщалось, что алиментщики-должники не смогут запрещать вывозить ребенка за границу.
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