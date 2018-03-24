Москва обвинила Латвию в "дискриминации русскоязычных" из-за реформы образования
Об этом говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ.
Как известно, Сейм Латвии в третьем, окончательном чтении принял поправки к закону об образовании, предусматривающие постепенный переход школ национальных меньшинств на обучение на государственном языке.
В МИД РФ заявили, что "массовые протесты и обращения русскоязычной общественности к президенту страны и в ведущие мировые правозащитные институции (...) игнорируются".
"Такие одиозные шаги, которые осуществляются под лицемерными лозунгами, якобы делается это чуть ли не "на благо", и даже более того, "по просьбе самих учащихся и их родителей", на практике не имеют ничего общего с интересами нацменьшинств, проживающих в стране, а наоборот - является продолжением проведенной в течение последних 25 лет в Латвии дискриминационной политики, направленной на принудительную ассимиляцию русскоязычного населения", - говорится в заявлении.
"В очередной раз под предлогом "интеграции" и "укрепление позиции государственного языка" отвергнуты законные интересы и международно признанные права более чем трети населения этой прибалтийской республики", - заявили российские дипломаты.
В МИД РФ подчеркнули, что принятые поправки Сейма противоречат целому ряду международно-правовых актов.
"Официальная Рига должна осознавать, что своими недружественными шагами продолжает осложнять двусторонние отношения, и вся ответственность за это полностью ложится на латвийскую сторону", - заявили в российском министерстве.
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