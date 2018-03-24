Москва обвинила Латвию в "дискриминации русскоязычных" из-за реформы образования

24 марта, 2018, 13:52

МИД России заявил, что переход школ национальных меньшинств Латвии на обучение на государственном языке "осложняет двусторонние отношения" и является продолжением дискриминационной политики "принудительной ассимиляции русскоязычных"

Об этом говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ.

Как известно, Сейм Латвии в третьем, окончательном чтении принял поправки к закону об образовании, предусматривающие постепенный переход школ национальных меньшинств на обучение на государственном языке.

В МИД РФ заявили, что "массовые протесты и обращения русскоязычной общественности к президенту страны и в ведущие мировые правозащитные институции (...) игнорируются".

"Такие одиозные шаги, которые осуществляются под лицемерными лозунгами, якобы делается это чуть ли не "на благо", и даже более того, "по просьбе самих учащихся и их родителей", на практике не имеют ничего общего с интересами нацменьшинств, проживающих в стране, а наоборот - является продолжением проведенной в течение последних 25 лет в Латвии дискриминационной политики, направленной на принудительную ассимиляцию русскоязычного населения", - говорится в заявлении.

"В очередной раз под предлогом "интеграции" и "укрепление позиции государственного языка" отвергнуты законные интересы и международно признанные права более чем трети населения этой прибалтийской республики", - заявили российские дипломаты.

В МИД РФ подчеркнули, что принятые поправки Сейма противоречат целому ряду международно-правовых актов.

"Официальная Рига должна осознавать, что своими недружественными шагами продолжает осложнять двусторонние отношения, и вся ответственность за это полностью ложится на латвийскую сторону", - заявили в российском министерстве.