 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Москва обвинила Латвию в "дискриминации русскоязычных" из-за реформы образования

МИД России заявил, что переход школ национальных меньшинств Латвии на обучение на государственном языке "осложняет двусторонние отношения" и является продолжением дискриминационной политики "принудительной ассимиляции русскоязычных"

Об этом говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ.

Как известно, Сейм Латвии в третьем, окончательном чтении принял поправки к закону об образовании, предусматривающие постепенный переход школ национальных меньшинств на обучение на государственном языке.

В МИД РФ заявили, что "массовые протесты и обращения русскоязычной общественности к президенту страны и в ведущие мировые правозащитные институции (...) игнорируются".

"Такие одиозные шаги, которые осуществляются под лицемерными лозунгами, якобы делается это чуть ли не "на благо", и даже более того, "по просьбе самих учащихся и их родителей", на практике не имеют ничего общего с интересами нацменьшинств, проживающих в стране, а наоборот - является продолжением проведенной в течение последних 25 лет в Латвии дискриминационной политики, направленной на принудительную ассимиляцию русскоязычного населения", - говорится в заявлении.

"В очередной раз под предлогом "интеграции" и "укрепление позиции государственного языка" отвергнуты законные интересы и международно признанные права более чем трети населения этой прибалтийской республики", - заявили российские дипломаты.

В МИД РФ подчеркнули, что принятые поправки Сейма противоречат целому ряду международно-правовых актов.

"Официальная Рига должна осознавать, что своими недружественными шагами продолжает осложнять двусторонние отношения, и вся ответственность за это полностью ложится на латвийскую сторону", - заявили в российском министерстве.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

24 марта, 2018 суббота

больше новостей

24 марта, 2018 суббота

23 марта, 2018 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать