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Мать поляка, которого СБУ выдворила за сожженный герб, купила и повесила новый

Мать поляка, который сжег украинский тризуб в одном из заведений Тернополя, приехала из Польши, чтобы исправить поступок сына, и вернула герб на место

Об этом пишет издание "Овод".

Напомним, в середине марта СБУ выдворила из Украины гражданина Польши, студента одного из высших учебных заведений Тернополя, который сжег украинский герб в камине.

Женщина приехала в Украину специально, чтобы выразить сожаление за необдуманный поступок сына, и вернуть государственный символ на место.

Вырезанный из дерева герб за собственные средства она заказала в тернопольских мастеров и лично повесила его на место старого.

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