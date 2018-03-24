Мать поляка, которого СБУ выдворила за сожженный герб, купила и повесила новый
24 марта, 2018, 13:32
Мать поляка, который сжег украинский тризуб в одном из заведений Тернополя, приехала из Польши, чтобы исправить поступок сына, и вернула герб на место
Об этом пишет издание "Овод".
Напомним, в середине марта СБУ выдворила из Украины гражданина Польши, студента одного из высших учебных заведений Тернополя, который сжег украинский герб в камине.
Женщина приехала в Украину специально, чтобы выразить сожаление за необдуманный поступок сына, и вернуть государственный символ на место.
Вырезанный из дерева герб за собственные средства она заказала в тернопольских мастеров и лично повесила его на место старого.
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