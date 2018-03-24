Глава Минюста рассказал, что будет, если Савченко начнет голодовку
Об этом в эфире одного из телеканалов заявил министр юстиции Украины Павел Петренко, передает Еспресо.TV.
"Есть четкий регламент обращения с теми задержанными, которые не употребляют пищи. Они имеют доступ к врачам, постоянный медицинский осмотр и фактически обеспечены всем необходимым, чтобы они, будучи фактически в состоянии голодания, поддерживали свою жизнеспособность. Поэтому я думаю, что в этой ситуации, если речь о СИЗО СБУ, там специалисты медицинскую помощь окажут. Если речь о пенитенциарной системе, мы так же имеем соответствующие регламенты и работаем с гражданскими врачами", - подчеркнул он.
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Петренко также добавил, что считает некорректным сравнивать условия в украинских следственных изоляторах и российских:
"Я бы этого не делал, потому что в России нет ни суда, ни судебной системы. Там определяют виновного, и это лицо отбывает десятки лет наказания, как это происходит с нашими политзаключенными".
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