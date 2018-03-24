Глава Генштаба России заявил, что его войска готовятся к войне с применением "робототехники" и "космоса"

24 марта, 2018, 18:51

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России - первый заместитель министра обороны Валерий Герасимов в субботу, 24 марта 2018 года, рассказал о том, к какой войне сейчас готовится его страна

Об этом передает ТАСС.

"Первоочередному уничтожению подвергнутся объекты экономики и система государственного управления противника. Кроме традиционных сфер вооруженной борьбы, будет активно задействована информационная сфера и космос", - сказал Герасимов в субботу на конференции в Военной академии российского Генштаба.

Также особую роль играет противодействие системам связи, разведки и навигации тех стран, с которыми в будущем будет воевать Россия, считает начальник Генерального штаба.

Он отметил, что с учетом этих тенденций идет строительство и подготовка российских Вооруженных сил.

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"Возможность возникновения военных конфликтов одновременно на различных стратегических направлениях определила создание межвидовых группировок войск и сил в составе военных округов, которые обеспечивают эффективное ведение военных действий боевым составом как мирного, так и военного времени", - сказал Герасимов.

По его словам, их совершенствование осуществляется путем сбалансированного развития видов и родов войск Вооруженных сил, повышение уровня оснащенности современным вооружением и военной техникой.

Валерий Герасимов также сообщил, что автоматизированная разведывательно-ударная система, которая сейчас создается в Вооруженных силах РФ, позволит вдвое сократить время и повысить точность попадания в цель.

"С целью обеспечения оперативности и непрерывности огневого воздействия на противника создаются разведывательно-ударные и разведывательно-огневые контуры. Осуществляется интеграция разведывательно-информационных и информационно-управляющих систем с системами вооружения видов и родов войск", - сказал Герасимов.

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Он отдельно подчеркнул, что ставит своим войскам задание действовать в 2 раза быстрее и точнее.

"Ведутся работы по созданию автоматизированной межвидовой разведывательно-ударной системы. Их результатом должно стать сокращение в 2-2,5 раза временных параметров цикла решения огневой задачи - от разведки до поражения цели. При этом в 1,5-2 раза повысится точность поражения, расширятся возможности по наведению высокоточного оружия ", - подчеркнул он.

Герасиморв заверил, что совершенствование структуры органов управления и информационные технологии уже вроде разрешили в 1,5 раза сократить время подготовки боевого применения высокоточного оружия большой дальности, отметил Герасимов.

"Совершенствование структуры органов управления, создание специальных подразделений информационного обеспечения, а также внедрение программно-аппаратных комплексов позволили в 1,5 раза сократить время подготовки боевого применения высокоточного оружия большой дальности", - сказал начальник Генштаба России.