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ФСБ освободила Савченко из заключения, чтобы она дестабилизировала ситуацию в Украине, - Маломуж

Когда россияне согласились освободить из плена Надежду Савченко, они исходили из определенных соображений

Об этом заявил глава Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 гг, генерал армии Николай Маломуж, передает Еспресо.TV.

"Российская разведка, зная психотип Савченко, занималась не прямой вербовкой с подпиской. Они, фактически, готовили ее к определенной роли в Украине. Поэтому они показывали ее на экранах во время судов. Они стимулировали в ней такую линию поведения, когда она вернется в Украину. И они ее отпустили, зная, что она станет дистабилизатором в политическом секторе", - пояснил он.

По словам Маломужа, ФСб использует, как и другие спецслужбы мира, как прямую вербовку, так и психологически-ориентированное использование в своих целях определенных влиятельных лиц.

"Чтобы выполнить функцию, которую запрограммировали спецслужбы. Российская разведка в этом отношении работает, как и другие крупные разведки", - добавил он.

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