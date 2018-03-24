Цукерберга вызвали в Конгресс для объяснений по поводу утечки данных пользователей Facebook, - Reuters
Об этом сообщает Reuters.
"На слушании будет рассмотрено сбор и продажа личной информации более чем 50 миллионов пользователей Facebook, которые были потенциально (осуществленных - ред.) без их уведомления или согласия, а также нарушение политики Facebook", - говорится в письме главы Представительства Грега Уолдена, республиканца, который возглавляет панель и топ-демократа, члена Палаты представителей Конгресса США Франко Паллоне, и других их коллег.
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Комитет по вопросам энергетики и торговли не сообщил, на когда запланировали слушания, но это не произойдет, пока Конгресс не вернется с двухнедельного перерыва.
Цукерберг заявил, что он готов свидетельствовать, но официально Facebook не ответили, будет ли свидетельствовать именно он.
- Напомним, скандал разразился после того, как стало известно, что британская компания по анализу данных Cambridge Analytica собрала в 2016 году данные профилей 50 млн пользователей соцсети Facebook без их согласия для использования в избирательной кампании Дональда Трампа.
- Правление британской консалтинговой компании Cambridge Analytica отстранило генерального директора Александра Никса.
- Марк Цукерберг признал, что компания "допустила ошибку".
- Европейский парламент и правительство Германии также попросили Цукерберга предоставить объяснения в связи с ситуацией со злоупотреблением персональными данными, к которым прибегла компания Cambridge Analytica.
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