Цукерберга вызвали в Конгресс для объяснений по поводу утечки данных пользователей Facebook, - Reuters

24 марта, 2018, 15:37

Американские законодатели официально попросили главу Facebook Марка Цукерберга объяснить на слушании в Конгрессе, как данные 50 млн пользователей оказались в распоряжении компании Cambridge Analytica

Об этом сообщает Reuters.

"На слушании будет рассмотрено сбор и продажа личной информации более чем 50 миллионов пользователей Facebook, которые были потенциально (осуществленных - ред.) без их уведомления или согласия, а также нарушение политики Facebook", - говорится в письме главы Представительства Грега Уолдена, республиканца, который возглавляет панель и топ-демократа, члена Палаты представителей Конгресса США Франко Паллоне, и других их коллег.

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Комитет по вопросам энергетики и торговли не сообщил, на когда запланировали слушания, но это не произойдет, пока Конгресс не вернется с двухнедельного перерыва.

Цукерберг заявил, что он готов свидетельствовать, но официально Facebook не ответили, будет ли свидетельствовать именно он.