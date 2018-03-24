Чиновника из Секретариата Кабмина схватили на взятке в $1 тыс.
23 марта госслужащий Г. пытался получить взятку в $1 тыс., говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Задержанный был главным специалистом по вопросам технического регулирования, промышленности, оборонно-промышленного комплекса и экспортного контроля Управления по вопросам технического регулирования и промышленности Департамента по вопросам инфраструктуры и технического регулирования Секретариата КМУ.
"Подозреваемый получил взятку за влияние на руководство ГУ имущества и ресурсов Минобороны Украины, чтобы последнее не создавало препятствий в деятельности Комиссии по вопросам ликвидации и реорганизации государственных предприятий МО", - сообщили в прокуратуре.
Сейчас решается вопрос относительно избрания задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей и наложения ареста на его имущество.
Ему грозит штраф от 750 до 1500 необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.
- Напомним, 20 декабря сотрудники контрразведки СБУ разоблачили чиновника Секретариата Кабмина на деятельности в интересах спецслужб России.
- Задержанным по подозрению в сотрудничестве со спецслужбами России оказался заместитель руководителя протокола премьер-министра Станислав Ежов.
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