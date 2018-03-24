20 европейских стран готовы отозвать своих дипломатов из России, - The Times
24 марта, 2018, 07:52
США и 20 европейских стран готовятся выслать российских дипломатов после обвинения руководства РФ в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери
Об этом сообщает издание издания The Times.
По данным издания, комплексные меры стран начнутся 26 марта после того как из России отзовут посла Европейского Союза.
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- Напомним, что Министерство иностранных дел РФ объявило персонами нон грата 23 британских дипломата, а также приказало прекратить деятельность Британского совета в связи с неурегулированностью ее деятельности.
- Эти меры были приняты в ответ на высылку российских дипломатов из Великобритании в связи с применением химического оружия в британском Солсбери. Лондон считает, что за отравлением токсическим веществом "Новичок" бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии стоит Москва.
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