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20 европейских стран готовы отозвать своих дипломатов из России, - The Times

США и 20 европейских стран готовятся выслать российских дипломатов после обвинения руководства РФ в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери

Об этом сообщает издание издания The Times.

По данным издания, комплексные меры стран начнутся 26 марта после того как из России отзовут посла Европейского Союза.

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