100 тыс. должников по алиментам не могут выехать за границу, - Минюст

24 марта, 2018, 17:24

Около 100 тыс. граждан Украины в связи с имеющейся у них задолженностью по выплате алиментов запрещен выезд за границу

Как заявил министр юстиции Павел Петренко, также эти люди лишаются права на вождение автомобилями и пользование зарегистрированным на них охотничьим оружием, передает Еспресо.TV.

По словам министра, будут наказывать и тех, кто не имеет легальных заработков. Таких лиц отправлять на общественно полезные работы. Первое подобное судебное решение было принято 2 дня назад, мужчина получил 150 ч. принудительных работ.

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В целом, каждое 4-е судебное решение в Украине касается взыскания алиментов.

А в неполных семьях живет 3 млн детей.