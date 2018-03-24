100 тыс. должников по алиментам не могут выехать за границу, - Минюст
24 марта, 2018, 17:24
Около 100 тыс. граждан Украины в связи с имеющейся у них задолженностью по выплате алиментов запрещен выезд за границу
Как заявил министр юстиции Павел Петренко, также эти люди лишаются права на вождение автомобилями и пользование зарегистрированным на них охотничьим оружием, передает Еспресо.TV.
По словам министра, будут наказывать и тех, кто не имеет легальных заработков. Таких лиц отправлять на общественно полезные работы. Первое подобное судебное решение было принято 2 дня назад, мужчина получил 150 ч. принудительных работ.
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В целом, каждое 4-е судебное решение в Украине касается взыскания алиментов.
А в неполных семьях живет 3 млн детей.
- Как уже сообщалось, в Украине заработал реестр должников алиментов.
- Начиная с апреля, долги по алиментам будут взыскивать с зарплаты.
- Как пообещала заместитель министра юстиции Светлана Глущенко, до конца 2018 года в Украине полностью исчезнет задолженность по алиментам.
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