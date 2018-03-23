Знаменитый форвард променял "Манчестер Юнайтед" на клуб из США

23 марта, 2018, 14:55

Шведский футболист Златан Ибрагимович перешел из английского "Манчестер Юнайтед" в американский "Лос-Анджелес Гэлакси"

Об этом сообщает ESPN.

36-летний Ибрагимович подписал контракт с клубом американской MLS сроком на два года. Зарплата шведского форварда составит $1,5 млн в год. В составе нового клуба Ибрагимович может дебютировать уже 31 марта в дерби против "ФК Лос-Анджелес".

"Лос-Анджелес Гэлакси" после двух стартовых туров регулярного чемпионата MLS занимает 9 место в турнирной таблице Западной конференции, имея 3 очка.

Накануне Ибрагимович разорвал контракт с "Манчестер Юнайтед". В английском клубе поблагодарили футболиста за его вклад в развитие клуба и пожелали успехов в дальнейшей карьере.