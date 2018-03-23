 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Знаменитый форвард променял "Манчестер Юнайтед" на клуб из США


фото: twitter
Шведский футболист Златан Ибрагимович перешел из английского "Манчестер Юнайтед" в американский "Лос-Анджелес Гэлакси"

Об этом сообщает ESPN.

36-летний Ибрагимович подписал контракт с клубом американской MLS сроком на два года. Зарплата шведского форварда составит $1,5 млн в год. В составе нового клуба Ибрагимович может дебютировать уже 31 марта в дерби против "ФК Лос-Анджелес".

"Лос-Анджелес Гэлакси" после двух стартовых туров регулярного чемпионата MLS занимает 9 место в турнирной таблице Западной конференции, имея 3 очка.

Накануне Ибрагимович разорвал контракт с "Манчестер Юнайтед". В английском клубе поблагодарили футболиста за его вклад в развитие клуба и пожелали успехов в дальнейшей карьере.

  • Ибрагимович стал игроком "МЮ" летом 2016 года, заключив однолетний контракт. В августе 2017-го года швед подписал с англичанами новый договор на один год.
  • В 53 матчах за "Манчестер Юнайтед" швед забил 29 голов.
  • Ибрагимович является воспитанником шведского "Мальме". На протяжении своей карьеры он также играл за голландский "Аякс", итальянские "Ювентус", "Интер" и "Милан", испанскую "Барселону" и французский ПСЖ.
  • В составе сборной Швеции провел 116 матчей и забил 62 гола, завершил выступления в национальной команде после Евро-2016.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 марта, 2018 пятница

больше новостей

23 марта, 2018 пятница

22 марта, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать