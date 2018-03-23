Знаменитый форвард променял "Манчестер Юнайтед" на клуб из США
23 марта, 2018, 14:55
Шведский футболист Златан Ибрагимович перешел из английского "Манчестер Юнайтед" в американский "Лос-Анджелес Гэлакси"
Об этом сообщает ESPN.
36-летний Ибрагимович подписал контракт с клубом американской MLS сроком на два года. Зарплата шведского форварда составит $1,5 млн в год. В составе нового клуба Ибрагимович может дебютировать уже 31 марта в дерби против "ФК Лос-Анджелес".
"Лос-Анджелес Гэлакси" после двух стартовых туров регулярного чемпионата MLS занимает 9 место в турнирной таблице Западной конференции, имея 3 очка.
Накануне Ибрагимович разорвал контракт с "Манчестер Юнайтед". В английском клубе поблагодарили футболиста за его вклад в развитие клуба и пожелали успехов в дальнейшей карьере.
- Ибрагимович стал игроком "МЮ" летом 2016 года, заключив однолетний контракт. В августе 2017-го года швед подписал с англичанами новый договор на один год.
- В 53 матчах за "Манчестер Юнайтед" швед забил 29 голов.
- Ибрагимович является воспитанником шведского "Мальме". На протяжении своей карьеры он также играл за голландский "Аякс", итальянские "Ювентус", "Интер" и "Милан", испанскую "Барселону" и французский ПСЖ.
- В составе сборной Швеции провел 116 матчей и забил 62 гола, завершил выступления в национальной команде после Евро-2016.
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