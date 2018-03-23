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Захват заложников во Франции: полиция застрелила террориста


фото: REUTERS
Во Франции полиция застрелила сторонника "ИГ", который захватил заложников в супермаркете и требовал освобождения главного обвиняемого в терактах 13 ноября в Париже

Об этом сообщает First Post.

Французская полиция застрелила террориста, захватившего заложников в супермаркете возле исторического города Каркассон на юге Франции. Один из правоохоранителей  получил ранение в результате операции по ликвидации террориста.

Ранее сообщалось, что террорист обнародовал требования для освобождения заложников.

"Террорист из Требу требует освобождения Салаха Абдеслама, последнего, кто остался в живых после терактов 13 ноября 2015 года в Париже и Сен-Дени", - сообщают журналисты.

 
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