Захват заложников во Франции: полиция застрелила террориста

23 марта, 2018, 16:43

Во Франции полиция застрелила сторонника "ИГ", который захватил заложников в супермаркете и требовал освобождения главного обвиняемого в терактах 13 ноября в Париже

Об этом сообщает First Post.

Французская полиция застрелила террориста, захватившего заложников в супермаркете возле исторического города Каркассон на юге Франции. Один из правоохоранителей получил ранение в результате операции по ликвидации террориста.

Ранее сообщалось, что террорист обнародовал требования для освобождения заложников.

"Террорист из Требу требует освобождения Салаха Абдеслама, последнего, кто остался в живых после терактов 13 ноября 2015 года в Париже и Сен-Дени", - сообщают журналисты.