Захват заложников во Франции: полиция застрелила террориста
23 марта, 2018, 16:43
Во Франции полиция застрелила сторонника "ИГ", который захватил заложников в супермаркете и требовал освобождения главного обвиняемого в терактах 13 ноября в Париже
Об этом сообщает First Post.
Французская полиция застрелила террориста, захватившего заложников в супермаркете возле исторического города Каркассон на юге Франции. Один из правоохоранителей получил ранение в результате операции по ликвидации террориста.
Ранее сообщалось, что террорист обнародовал требования для освобождения заложников.
"Террорист из Требу требует освобождения Салаха Абдеслама, последнего, кто остался в живых после терактов 13 ноября 2015 года в Париже и Сен-Дени", - сообщают журналисты.
- Напомним, во Франции вооруженный мужчина захватил заложников в супермаркете и присягнул на верность "ИГ".
- Впоследствии стало известно, что сторонник "Исламского государства" убил двух и ранил трех человек.
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