 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Захват заложников в супермаркете Франции: есть жертвы, инцидент считают терактом


фото: REUTERS
Власти французского города Требе сообщили, что среди людей, которых неизвестный мужчина взял в заложники в супермаркете, есть две жертвы

Об этом заявил мэр города Эрик Менасси, сообщает издание Reuters.

Говоря о двух жертвах, он не сказал, в каком состоянии они находятся. Менасси также отметил, что сейчас в здании супермаркета находится злоумышленник и один правоохранитель, всех заложников отпустили.

Тем временем премьер-министр Эдуар Филипп назвал очень серьезной эту ситуацию, которую французские следователи рассматривают как террористический акт.

  • Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина захватил заложников в супермаркете возле исторического города Каркассон на юге Франции.
  • Местные СМИ сообщают, что нападающий присягнул на верность террористам "Исламского государства".
 
 
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 марта, 2018 пятница

больше новостей

23 марта, 2018 пятница

22 марта, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать