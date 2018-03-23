Захват заложников в супермаркете Франции: есть жертвы, инцидент считают терактом
23 марта, 2018, 13:49
Власти французского города Требе сообщили, что среди людей, которых неизвестный мужчина взял в заложники в супермаркете, есть две жертвы
Об этом заявил мэр города Эрик Менасси, сообщает издание Reuters.
Говоря о двух жертвах, он не сказал, в каком состоянии они находятся. Менасси также отметил, что сейчас в здании супермаркета находится злоумышленник и один правоохранитель, всех заложников отпустили.
Тем временем премьер-министр Эдуар Филипп назвал очень серьезной эту ситуацию, которую французские следователи рассматривают как террористический акт.
- Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина захватил заложников в супермаркете возле исторического города Каркассон на юге Франции.
- Местные СМИ сообщают, что нападающий присягнул на верность террористам "Исламского государства".
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