Захват заложников в супермаркете Франции: есть жертвы, инцидент считают терактом

23 марта, 2018, 13:49

Власти французского города Требе сообщили, что среди людей, которых неизвестный мужчина взял в заложники в супермаркете, есть две жертвы

Об этом заявил мэр города Эрик Менасси, сообщает издание Reuters.

Говоря о двух жертвах, он не сказал, в каком состоянии они находятся. Менасси также отметил, что сейчас в здании супермаркета находится злоумышленник и один правоохранитель, всех заложников отпустили.

Тем временем премьер-министр Эдуар Филипп назвал очень серьезной эту ситуацию, которую французские следователи рассматривают как террористический акт.