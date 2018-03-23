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Из-за аварии прекращена подача воды на оккупированную часть Луганщины

Подача воды на неконтролируемую правительством часть Луганщины временно приостановлена из-за аварийной ситуации на магистральном водоводе

Об этом сообщило Министерство по вопросам временно оккупированных территорий Украины в Twitter.

"Приостановлена подача воды с Петровской насосной станции на неконтролируемую часть Луганщины. Причина остановки – аварийная ситуация на магистральном водоводе на неподконтрольной территории", – говорится в сообщении.

Отметим, что ранее Петровскую насосную станцию Попаснянского водоканала неоднократно обесточивали за долги.

 

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