Илон Маск удалил страницу Tesla и SpaceX с Facebook

23 марта, 2018, 21:06

Верифицированные страницы компаний Tesla и SpaceX исчезли из Facebook после того, как пользователи Twitter бросили вызов Илону Маску

Об этом сообщает Илон Маск в Twitter.

23 марта пользователь Twitter обратился к директору компаний Tesla и SpaceX Илону Маску с призывом удалить Facebook страницу. Маск пошутил, ответив "Что такое Facebook?".

What'S Facebook? — Elon Musk (@elonmusk) 23 марта 2018 г.

Однако пользователи начали давить на Маска со словами "Если ты мужчина, удали страницу SpaceX с Facebook".

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В результате изобретатель заявил, что не знал, что такая страница существует и добавил, что сейчас же удалит. Со временем пользователи начали выкладывали скрины уже удаленных страниц Tesla и SpaceX.