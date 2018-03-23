Илон Маск удалил страницу Tesla и SpaceX с Facebook
Об этом сообщает Илон Маск в Twitter.
23 марта пользователь Twitter обратился к директору компаний Tesla и SpaceX Илону Маску с призывом удалить Facebook страницу. Маск пошутил, ответив "Что такое Facebook?".
What'S Facebook?— Elon Musk (@elonmusk) 23 марта 2018 г.
Однако пользователи начали давить на Маска со словами "Если ты мужчина, удали страницу SpaceX с Facebook".
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В результате изобретатель заявил, что не знал, что такая страница существует и добавил, что сейчас же удалит. Со временем пользователи начали выкладывали скрины уже удаленных страниц Tesla и SpaceX.
I didn't realize there was one. Will do.— Elon Musk (@elonmusk) 23 марта 2018 г.
yasssssssss pic.twitter.com/qMdTrkcQQm— Ryan Mac (@RMac18) 23 марта 2018 г.
slayyyyyyyy pic.twitter.com/zWhZF8biBU— Ryan Mac (@RMac18) 23 марта 2018 г.
Отмечается, что в последнее время пользователи начали массово удалять свои страницы в Facebook в связи со скандалом о массовой утечке персональных данных из социальной сети.
- Напомним, 17 марта стало известно, что британско-американская компания Cambridge Analytica собрала в 2016 году данные профилей 50 млн пользователей соцсети Facebook без их согласия. Целью сбора данных якобы было создание программного обеспечения для предвыборной кампании кандидата в президенты США Дональда Трампа для предсказания электоральных решений.
- Facebook обвинения отвергает и отмечает, что данные были предоставлены компании Cambridge Analytica пользователями добровольно.
- 20 марта Еврокомиссия заявила, что требует объяснений у Facebook относительно несанкционированного использования персональных данных пользователей во время предвыборной кампании Трампа.
- В результате скандала главу компании Cambridge Analytica отстранили от исполнения обязанностей.
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