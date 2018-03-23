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Илон Маск удалил страницу Tesla и SpaceX с Facebook

Верифицированные страницы компаний Tesla и SpaceX исчезли из Facebook после того, как пользователи Twitter бросили вызов Илону Маску

Об этом сообщает Илон Маск в Twitter.

23 марта пользователь Twitter обратился к директору компаний Tesla и SpaceX Илону Маску с призывом удалить Facebook страницу. Маск пошутил, ответив "Что такое Facebook?".

Однако пользователи начали давить на Маска со словами "Если ты мужчина, удали страницу SpaceX с Facebook".

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В результате изобретатель заявил, что не знал, что такая страница существует и добавил, что сейчас же удалит. Со временем пользователи начали выкладывали скрины уже удаленных страниц Tesla и SpaceX.

Отмечается, что в последнее время пользователи начали массово удалять свои страницы в Facebook в связи со скандалом о массовой утечке персональных данных из социальной сети.

  • Напомним, 17 марта стало известно, что британско-американская компания Cambridge Analytica собрала в 2016 году данные профилей 50 млн пользователей соцсети Facebook без их согласия. Целью сбора данных якобы было создание программного обеспечения для предвыборной кампании кандидата в президенты США Дональда Трампа для предсказания электоральных решений.
  • Facebook обвинения отвергает и отмечает, что данные были предоставлены компании Cambridge Analytica пользователями добровольно.
  • 20 марта Еврокомиссия заявила, что требует объяснений у Facebook относительно несанкционированного использования персональных данных пользователей во время предвыборной кампании Трампа.
  • В результате скандала главу компании Cambridge Analytica отстранили от исполнения обязанностей.
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