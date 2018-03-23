Яд мог навсегда повредить мозг Скрипаля и его дочери, - медики

23 марта, 2018, 09:59

Вещество, которым были отравлены бывший шпион Сергей Скрипаль и его дочь, могло привести к повреждениям в их мозге

Об этом во время судебного заседания заявил судья Дэвид Уильямс, сообщает издание Independent.

Цитируя выводы медэкспертов, он заметил, что Сергей и Юлия Скрипали остаются в реанимации под действием сильных седативных препаратов (успокоительное).

"Точный эффект воздействия яда на их долгосрочный состояние здоровья остается неизвестным, но медицинские тесты показывают, что их умственная способность может быть повреждена к неизвестному и пока неопределенного степени", - подчеркнул Уильямс.

Сейчас их состояние остается стабильно критическим и не исключено, что им довольно быстро может стать намного хуже.

Врачи говорят, что сейчас еще невозможно определить, пострадавшие выздоровеют, но о них очень хорошо заботятся.

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