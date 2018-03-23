Яд мог навсегда повредить мозг Скрипаля и его дочери, - медики
Об этом во время судебного заседания заявил судья Дэвид Уильямс, сообщает издание Independent.
Цитируя выводы медэкспертов, он заметил, что Сергей и Юлия Скрипали остаются в реанимации под действием сильных седативных препаратов (успокоительное).
"Точный эффект воздействия яда на их долгосрочный состояние здоровья остается неизвестным, но медицинские тесты показывают, что их умственная способность может быть повреждена к неизвестному и пока неопределенного степени", - подчеркнул Уильямс.
Сейчас их состояние остается стабильно критическим и не исключено, что им довольно быстро может стать намного хуже.
Врачи говорят, что сейчас еще невозможно определить, пострадавшие выздоровеют, но о них очень хорошо заботятся.
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- Сергей Скрипаль - бывший полковник ГРУ. В России его осудили по обвинению в шпионаже в пользу Великобритании. The Times пишет о его работе на британскую корону начиная с 1995 года.
- 4 марта полковника и его дочь Юлию обнаружили в бессознательном состоянии на скамейке возле торгового центра в Солсбери и госпитализировали с симптомами отравления сильнодействующим синтетическим веществом. Они до сих пор находятся в состоянии комы.
- Позже с признаками отравления были госпитализированы 2 британских полицейских, которые обнаружили пораженных ядом Сергея и Юлию Скрипалей. Один из них вскоре пришел в себя.
- Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов. Кроме того, Британия вызвала российского посла и приостановила двусторонние связи с Россией.
- В ответ на это Министерство иностранных дел РФ объявило персонами нон-грата 23 британских дипломатов.
- 19 марта министры иностранных дел стран Евросоюза во время встречи в Брюсселе призвали Россию ответить на вопрос об отравлении бывшего шпиона Сергея Скрипаля.
- 22 марта Британский Совет официально заявил о прекращении своей деятельности в России.
- Представители Европейского совета отметили, что вероятность причастности России к отравлению Скрипаля очень высокая.
- В СМИ сообщают, что ЕС отзовет своего посла в Москве из-за отравления Скрипаля.
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