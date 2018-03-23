Вслед за ЕС и Британией: Еще 5 стран могут выслать российских дипломатов из-за отравления Скрипаля
Об этом сообщает издание The Guardian.
Отмечается, что Франция, Польша, Эстония, Латвия и Литва рассматривают возможность высылки российских дипломатов в ответ на отравление Скрипаля, как того требует правительство Великобритании.
В частности, президент Литвы Даля Грибаускайте отметила, что "все страны рассматривают такие меры" и добавила, что не поздравила президента России Владимира Путина с "победой" на выборах.
Тем временем премьер-министр Нидерландов Марк Рютте подтвердил информацию СМИ о том, что Евросоюз отзывает своего посла из Москвы, чтобы провести консультации в этом деле. По его словам, это скорее мера предосторожности, а не формальные санкции против Кремля.
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- Сергей Скрипаль - бывший полковник ГРУ. В России его осудили по обвинению в шпионаже в пользу Великобритании. The Times пишет о его работе на британскую корону начиная с 1995 года.
- 4 марта полковника и его дочь Юлию обнаружили в бессознательном состоянии на скамейке возле торгового центра в Солсбери и госпитализировали с симптомами отравления сильнодействующим синтетическим веществом. Они до сих пор находятся в состоянии комы.
- Позже с признаками отравления были госпитализированы 2 британских полицейских, которые обнаружили пораженных ядом Сергея и Юлию Скрипалей. Один из них вскоре пришел в себя.
- Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов. Кроме того, Британия вызвала российского посла и приостановила двусторонние связи с Россией.
- В ответ на это Министерство иностранных дел РФ объявило персонами нон-грата 23 британских дипломатов.
- 19 марта министры иностранных дел стран Евросоюза во время встречи в Брюсселе призвали Россию ответить на вопрос об отравлении бывшего шпиона Сергея Скрипаля.
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