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Вслед за ЕС и Британией: Еще 5 стран могут выслать российских дипломатов из-за отравления Скрипаля


фото: REUTERS
Пять европейских стран размышляют над тем, чтобы выслать российских дипломатов в ответ на отравления бывшего шпиона Сергея Скрипаля

Об этом сообщает издание The Guardian.

Отмечается, что Франция, Польша, Эстония, Латвия и Литва рассматривают возможность высылки российских дипломатов в ответ на отравление Скрипаля, как того требует правительство Великобритании.

В частности, президент Литвы Даля Грибаускайте отметила, что "все страны рассматривают такие меры" и добавила, что не поздравила президента России Владимира Путина с "победой" на выборах.

Тем временем премьер-министр Нидерландов Марк Рютте подтвердил информацию СМИ о том, что Евросоюз отзывает своего посла из Москвы, чтобы провести консультации в этом деле. По его словам, это скорее мера предосторожности, а не формальные санкции против Кремля.

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