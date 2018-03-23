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Все первоклассники бесплатно получат наборы LEGO

Все первые классы в Украине, кторые будут учиться с 1 сентября 2018 года, бесплатно получат наборы LEGO, которые помогут внедрять игровые методы обучения

Соответствующий меморандум о взаимопонимании был подписан между министерством образования и науки Украины и The LEGO Foundation, информирует пресс-служба ведомства.

Документ предусматривает, что The LEGO Foundation бесплатно обеспечит наборами все первые классы (около 17 тысяч школ по всей Украине) в течение 2018-2019 года. Также компания поможет педагогам овладеть методикой для эффективного использования конструкторов в обучении.

Первый грузовик с бесплатными наборами LEGO для 100 школ, пилотирующих новый госстандарт, выехала из Дании в Украину 20 марта.

Планируется, что наборы для 100 школ попадут в Украину до 31 марта. Так, первые классы получат наборы "Шесть кирпичиков" для каждого ученика и по набору LEGO Play Box на каждый такой класс.

"Учителя будут иметь больше возможностей применять поисковые методы обучения, стимулировать детей к обучению в более интересный и подобающей для этой возрастной группы", – отметила министр образования и науки Лилия Гриневич.

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